68 migranter strandet på skjær i Egeerhavet – dramatisk redningsaksjon pågår

NTB utenriks

Migrantene forsøkte å ta seg over sjøen fra Izmir-provinsen i en gummibåt som begynte å synke utenfor den tyrkiske havnebyen Dikili.

Tyrkisk fjernsyn viser opptak der flere titall migranter sitter strandet på steiner mens et helikopter fra den tyrkiske kystvakten henger over for å heise dem opp.

Det tyrkiske nyhetsbyrået melder at to helikoptre og en båt er satt inn i den dramatiske redningsaksjonen.

Den ødelagte oppblåsbare gummibåten lå i vannet ved siden av skjærene.

Det er ikke indikasjon på at noen er omkommet, melder Anadolu.

