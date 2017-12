51 reddet av tyrkisk kystvakt etter å ha strandet på skjær i Egeerhavet

NTB utenriks

Migrantene forsøkte å ta seg over sjøen fra Izmir-provinsen i en gummibåt som begynte å synke utenfor den tyrkiske havnebyen Dikili.

Den tyrkiske kystvakten iverksatte en stor redningsaksjon. Tyrkisk fjernsyn viste opptak der flere titall mennesker satt strandet på steiner mens et helikopter fra den tyrkiske kystvakten begynte å heise dem opp.

Den ødelagte oppblåsbare gummibåten lå i vannet ved siden av skjærene.

To helikoptre og en båt ble satt inn i den dramatiske redningsaksjonen. Først ble det meldt om at 68 personer hadde strandet, men tallet ble senere nedjustert til 51. Fire av dem var barn. Alle ble fraktet i god behold tilbake til Dikili.

Det er ikke kommet opplysninger om hvor de kommer fra, men det er flere millioner syriske flyktninger i Tyrkia.

Tidligere torsdag opplyst det tyske forsvarsdepartementet at den tyske marinens fartøy Sophia, som deltar i EU-styrken i Middelhavet, hadde plukket opp 102 mennesker, blant dem én baby, 15 barn, to kvinner og 84 menn. Båten deres hadde begynt å synke om lag 25 kilometer nord for den libyske hovedstaden og havnebyen Tripoli. Alle ble fraktet til Messina på Sicilia.

