14.000 mister jobben i israelsk legemiddelgigant 

Mer enn hver fjerde ansatt i Teva Pharmaceutical må gå i løpet av de neste to årene, flesteparten av dem alt neste år, opplyser selskapet.

Teva har de siste 40 årene vokst til å bli en gigant innen synonympreparater, kopier av kjente legemidler som inneholder samme virkestoff som originalpreparatet. Dette har vært mulig ettersom mange medisinske virkestoffer ikke er patentbeskyttet.

Bestikkelser

For ett år siden erkjente Teva å ha betalt bestikkelser for å sikre økt salg i Russland, Ukraina og Mexico. Det resulterte i søksmål fra amerikanske myndigheter, som endte med et forlik og drøyt 4,5 milliarder kroner i bøter.

Selskapet har siden slitt. Verdien av Teva-aksjen, som er notert på New York-børsen, har falt med nesten 60 prosent i år.

Torsdag sendte Tevas danske direktør Kåre Schultz, som overtok i september, brev til alle de ansatte og varslet omfattende nedbemanning og omstrukturering.

– Dette er helt avgjørende for å kunne gjenopprette vår finansielle sikkerhet og stabilisere virksomheten, skrev han.

Bekymret Netanyahu

Foruten Israel har Teva fabrikker både i Europa, USA og Sør-Amerika. 1.700 av de 14.000 jobbene som forsvinner, er i Israel, der de ansatte protesterer og har varslet streik.

Statsminister Benjamin Netanyahu kontaktet torsdag Schultz for å gi uttrykk for sin bekymring og for å oppfordre Teva-sjefen til å skåne arbeidsplassene i Israel.

