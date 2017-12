Trump gratulerte Jones med seieren i Alabama

NTB utenriks

– Gratulerer til Doug Jones med en seier han har kjempet hardt for, skriver Trump på Twitter.

Han understreket at det var såkalte «write-ins» som i stor grad gjorde utslaget. Dette er et alternativ amerikanere har under et valg, der de i stedet for å krysse av for en av kandidatene kan skrive på et navn selv. Over 22.000 mennesker valgte dette alternativet.

Flere valgte å skrive navnet på en annen republikaner, ettersom de ikke ønsket å stemme på Roy Moore, og heller ikke på en demokrat.

– Folkene i Alabama er storartede, og republikanerne vil få en ny mulighet til å kapre denne stillingen veldig snart. Det tar aldri slutt, skrev presidenten.

Trump har hele veien gitt sin støtte til Moore, også etter at den erkekonservative republikaneren ble anklaget for trakassering og overgrep.

