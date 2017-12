Trump etter Alabama-valg: Jeg hadde rett!

NTB utenriks

I innspurten av valgkampen forsøkte Trump å hjelpe Moore, som kjempet i motbakke etter å ha blitt beskyldt for seksuell trakassering og overgrep mot mindreårige. Gjentatte ganger ba presidenten velgerne i Alabama om å stemme på den erkekonservative republikaneren.

Likevel tapte Moore tirsdag et senatsvalg som det i utgangspunktet burde være omtrent umulig å tape for en republikaner.

I en Twitter-melding dagen etter valget minner Trump om at han opprinnelig håpet at republikanerne i Alabama skulle velge Luther Strange som sin kandidat. Trump skriver at han skjønte det ville bli vanskelig for Moore å vinne valget.

– Jeg hadde rett! legger han til.

Presidenten antyder også at Moore er blitt utsatt for juks eller skittent spill. «The deck was stacked against him», skriver Trump, som dermed sammenligner Alabama-valget med juks i kortspill.

