To Reuters-journalister savnet i Myanmar

Reuters bekrefter ikke pågripelsene, men opplyser at to ansatte, myanmarske Wa Lone og Kyaw Soe Oo, forsvant tirsdag kveld.

– Vi har meldt dem savnet og gjør alt vi kan for å finne dem, heter det fra nyhetsbyrået.

Myanmar Press Council sier de to er pågrepet og siktet for å være i besittelse av «hemmelige politidokumenter» knyttet til den pågående krisen i delstaten Rakhine. Kilder ved den aktuelle politistasjonen der de to hevdes å være frihetsberøvet, benekter overfor nyhetsbyrået AP at det er gjort noen pågripelser.

Det myanmarske presseforbundet var tidligere utnevnt av regjeringen, og det er i dag uklart om forbundet er blitt uavhengig etter at Myanmar fikk en sivil regjering under ledelse av Aung San Suu Kyi.

BBCs lokale kontor melder at de to journalistene avhøres ved politistasjonen i Htauk Kyant Township i utkanten av Yangon.

Den vestlige delstaten Rakhine er åsted for en brutal militærkampanje som har drevet over 620.000 mennesker fra rohingyafolket på flukt til Bangladesh siden august. FN har fordømt overgrepene som etnisk rensing, og flyktningene har beskrevet omfattende menneskerettsovergrep fra sikkerhetsstyrkene.

Hæren og den sivile regjeringen har i stor grad nektet journalister og internasjonale observatører å reise på egen hånd i regionen.

En rekke journalister er blitt pågrepet i Myanmar så langt i år. Ytringsfrihetsaktivister har advart om at pressefriheten trues under demokratihelten Suu Kyis styre.

