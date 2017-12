Stadig flere journalister kastes i fengsel

NTB utenriks

– Land som straffer journalister for det de publiserer, bryter internasjonal lov og må stilles til ansvar, sier lederen for Committee to Protect Journalists (CPJ), Joel Simon.

Ifølge journalistorganisasjonen satt det ved inngangen til desember 262 journalister bak lås og slå, alle for forhold knyttet til arbeidet sitt. I fjor på samme tid var antallet 259.

Tyrkia topper lista med 73 fengslede journalister, mens Kina har 41 og Egypt 20. Deretter følger Eritrea med 15 journalister bak murene, mens Aserbajdsjan og Vietnam har ti hver, ifølge CPJ.

– Det faktum at undertrykkende regjeringer ikke må betale prisen for å kaste journalister i fengsel, er et nederlag for verdenssamfunnet, sier Simon.

CPJ konstaterer at president Donald Trump med sine gjentatte utfall mot det han kaller «falske nyheter», har gjort det lettere for undertrykkende regimer å kaste journalister i fengsel.

21 journalister sitter nå fengslet etter å ha blitt funnet skyldige i å ha produsert «falske nyheter».

87 prosent av journalistene som sitter fengslet er politiske journalister, og nesten alle er fengslet i hjemlandet.

