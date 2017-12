Soldater fikk livstid for massevoldtekt av barn i Kongo

NTB utenriks

Drapene og overgrepene fant sted i landsbyen Kavumu, rundt 25 kilometer nord for byen Bukavu, der de overtroiske militssoldater voldtok over 40 små jenter i den tro at det ville gjøre dem immune mot fiendens kuler, heter det i en FN-rapport som ble lagt fram tidligere i år.

Politikeren Frederic Batumike, som sitter i nasjonalforsamlingen i Kongo, ble samtidig funnet skyldig i forbrytelser mot mennesketen ved å ha organisert den såkalte Jesus-hæren, som militsen kalte seg.

Overgrepene militssoldatene begikk fant ifølge dommen sted i årene 2012 til 2014. Straffeutmålingen mot Batumike er ikke klar.

Rettssaken mot militssoldatene blir sett på som historisk i Kongo. Ifølge Physicians for Human Rights er det første gang en folkevalgt er stilt til ansvar for forbrytelser han selv og militsen han kontrollerer har begått.

– Denne rettssaken viser at rettferdigheten kan skje fyllest også i Kongo når det blir gjennomført en effektiv etterforskning og metodisk samlet inn beviser, selv når de som anklages har betydelig makt og er godt organisert, sier lederen for menneskerettsorganisasjonens program for seksuell vold i konfliktområder, Karen Naimer.

Domstolen tilkjente familiene til hvert av ofrene som ble drept 125.000 kroner i erstatning, mens ofrene som ble voldtatt av militssoldatene ble tilkjent drøyt 40.000 kroner hver.

