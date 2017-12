Sør-Koreas president på Kina-besøk for å reparere diplomatiske bånd og diskutere Nord-Korea

NTB utenriks

Moon ankom Kina onsdag. Det er Moons første besøk i landet etter at han ble valgt som Sør-Koreas president i mai.

Torsdag skal Moon møte Kinas president Xi Jinping, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Nord-Korea-konflikten er ventet å stå øverst på dagsorden under møtet.

– Nord-Korea er helt opplagt et av temaene som de to partene kommer til å diskutere, sier Yu Yingli, som er forsker ved Shanghais institutt for internasjonale studier.

– Kina kan komme til å be Sør-Korea om å redusere utbredelsen, hyppigheten og omfanget av landets militærøvelser med USA for å forsøke å dempe provokasjoner overfor Nord-Korea, sier Yu videre.

Moon skal også møte sørkoreanske statsborgere bosatt i Kina og representanter for næringslivet under sitt besøk, melder Yonhap.

Møtet mellom Moon og Xi blir også ansett som viktig for å bedre det diplomatiske forholdet mellom Kina og Sør-Korea.

Kina har reagert sterkt på utplasseringen av det amerikanske rakettforsvarssystemet THAAD i Sør-Korea. Rakettforsvaret er ment som beskyttelse mot Nord-Korea, men kineserne frykter det også kan true Kinas egen sikkerhet.

Beijing svarte derfor med å innføre en rekke økonomiske straffetiltak overfor sørkoreansk næringsliv, og forbød kinesiske turister fra å dra på pakkereiser til Sør-Korea.

