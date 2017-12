OIC ber verden anerkjenne Palestina

NTB utenriks

Onsdag møttes utsendinger til et hastig sammenkalt møte i Istanbul, på invitasjon fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Bakgrunnen for møtet var president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, til tross for at landet til fordømmelse fra FNs sikkerhetsråd har okkupert den østlige delen av byen siden 1967.

Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) består av 57 land med stor muslimsk befolkning, fra Indonesia i Sørøst-Asia til Guyana og Surinam i Sør-Amerika.

Hovedstad

Palestinernes president Mahmoud Abbas deltok under møtet i Istanbul og det samme gjorde Khaled Meshaal og andre ledere fra Hamas.

Irans president Hassan Rouhani var også på plass, sammen med blant andre Jordans kong Abdullah. Han er den formelle beskytter av de kristne og muslimske helligdommene i gamlebyen i Øst-Jerusalem.

I slutterklæringen fra møtet slås det fast at Øst-Jerusalem er hovedstad i staten Palestina, noe OIC oppfordrer alle verdens land til å anerkjenne.

Fred og stabilitet

Ifølge Abbas vil det verken bli fred eller stabilitet i Midtøsten før Jerusalem anerkjennes som hovedstad i en palestinsk stat.

– Jerusalem er og kommer alltid til å forbli hovedstaden i Palestina. Det kommer ikke til å bli noen fred eller stabilitet uten, sa Abbas.

Han betegnet Trumps anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad som en gavepakke til sionistbevegelsen og sa videre at USA ikke lenger har noen som helst rolle å spille i en fredsprosess.

Russland i kulissene

Midøstenforsker Björn Brenner ved Försvarshögskolan i Sverige tror også at USAs rolle som fredsmekler er over og tror at Russland nå venter i kulissene.

– Russland står nå rundt hjørnet og venter, sier Brenner, som viser til uttalelser fra president Vladimir Putin.

Amerikanerne er imidlertid lite villige til å gi Russland en rolle, tror han.

– Men det er dette som blir effekten av å føre en isolasjonistisk politikk, sier han.

Deltok ikke

Saudi-Arabias kong Salman og hans mektige sønn og kronprins Mohammed bin Salman glimret med sitt fravær i Istanbul, og det samme gjorde lederne fra Egypt og De forente arabiske emirater.

– Noen land i regionen samarbeider med USA og sionistregimet om å avgjøre Palestinas skjebne, tordnet Rouhani.

Kong Salman kom imidlertid med en kunngjøring mens møtet pågikk, der han sluttet helt opp om palestinernes «rett til å danne en uavhengig stat med Øst-Jerusalem som sin hovedstad».

– Sionistisk mentalitet

Under pressekonferansen etter OIC-møtet viste Erdogan fram kart over hvordan Israel siden 1948 gradvis har tatt kontroll over stadig større områder.

– De virkelige eierne av disse områdene er palestinerne. Trump vil at alt dette skal være Israel. Dette er et produkt av en evangelistisk og sionistisk mentalitet, sa han.

Sivile ofre

Tyrkias president anklaget videre USA for å belønne Israel for «terrorhandlinger» og viste til de mange sivile palestinerne som er drept opp gjennom årene.

Ifølge israelske og palestinske menneskerettighetsgrupper er rundt 11.000 sivile palestinere drept de siste 30 årene, 2.300 av dem mindreårige.

Rundt 1.650 israelere er drept i angrep og terroraksjoner på samme tid, 35 prosent av dem soldater og politifolk. Blant de drepte israelerne er drøyt 150 barn.

