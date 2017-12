Netanyahu ber palestinerne innse fakta

NTB utenriks

Netanyahu sa dette etter at Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) onsdag kunngjorde at Øst-Jerusalem er hovedstad i staten Palestina og oppfordret resten av verden til å anerkjenne dette.

– Vi er ikke imponert over disse uttalelsene, sa Netanyahu i en tale. Han gjentok at han er overbevist om at flere land snart vil gjøre som USA og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

– Palestinerne bør innse realiteten og gjøre det som tjener freden, ikke ekstremismen, sa Netanyahu.

– De bør også innse et annet faktum når det gjelder Jerusalem: Det er ikke bare Israels hovedstad, vi respekterer også Jerusalem som en by der alle kan utøve sin religion, og vi er alene i Midtøsten om å gjøre dette, sa han.

