Merkel vil fortsette regjeringssonderingene med SPD

NTB utenriks

Statsminister Angela Merkel diskuterte onsdag et mulig regjeringssamarbeid med SPD-leder Martin Schulz.

Horst Seehofer, som leder CDUs kristendemokratiske søsterparti CSU, deltok også og konkluderte i likhet med Merkel med at det er grunnlag for å fortsette sonderingene.

SPD har ikke kommentert onsdagens møte, men opplyser at partiet vil vente til fredag med å kunngjøre om de finner grunnlag for å innlede formelle regjeringssamtaler med kristendemokratene.

Etter det dårlige valgresultatet i september gjorde Schulz det klart at SPD ville tre ut av regjeringskoalisjonen med CDU og CSU. Nå har partiet endret mening.

På landsmøtet i forrige uke ble det flertall for et forslag om å åpne for videre regjeringssamarbeid med kristendemokratene, og Schulz har også luftet muligheten for at SPD kan fungere som et støtteparti for Merkel.

Schulz har gjort det klart at SPD vil ha godt betalt for å gå inn i et nytt regjeringssamarbeid. SPD-lederen har snakket om sin visjon om et «Europas forente stater», og han mener Tyskland må slutte seg til Frankrikes ønske om å styrke EU ytterligere.

(©NTB)