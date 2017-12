Merkel og Schulz skal drøfte regjeringsforhandlinger

NTB utenriks

På møtet deltar også Horst Seehofer, som leder CSU – søsterpartiet til Merkels konservative, kristendemokratiske parti CDU.

Etter det tyske valget i september erklærte Schulz at sosialdemokratiske SPD ville ut av dagens storkoalisjon med kristendemokratene. Men han er senere blitt presset til å skifte mening.

På SPDs landsmøte i forrige uke ble det flertall for et forslag om å holde muligheten åpen for en ny storkoalisjon. Schulz har også luftet muligheten for et løsere samarbeid mellom partiene.

Meningen er at onsdagens møte skal bane vei for formelle regjeringsforhandlinger i januar. SPD-ledelsen vil trolig fredag ta den endelige avgjørelsen om å begynne slike forhandlinger.

Schulz har gjort det klart at SPD vil ha godt betalt for å gå inn i et nytt regjeringssamarbeid. SPD-lederen har snakket om sin visjon om et «Europas forente stater», og han mener Tyskland må slutte seg til Frankrikes ønske om å styrke EU ytterligere.

(©NTB)