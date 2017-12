Medier: Moore tapte senatorkamp i Alabama

NTB utenriks

De to knivet om en av Alabamas to plasser i Senatet. Plassen ble ledig da president Donald Trump utnevnte Jeff Sessions til justisminister.

Amerikanske medier som nyhetsbyrået AP, CNN, New York Times og Fox News meldte at Jones hadde vunnet valget etter at 90 prosent av stemmene var telt opp og demokraten hadde en oppslutning på 49,7 prosent.

Dermed blir republikanernes flertall i Senatet redusert til 51–49. Det er første gang på 25 år at en demokrat har blitt valgt til senator i Alabama, ifølge CNN.

Da 50 prosent av stemmene var telt opp hadde Moore en oppslutning på 51,5 prosent, mens Jones hadde 47,1 prosent. Derfra var det duket for en skikkelig valgthriller, og da 88 prosent av stemmene var telt opp, var det dødt løp og begge kandidatene hadde en oppslutning på 49,2 prosent.

