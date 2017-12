Kong Salman: Palestinernes rettigheter må gjenopprettes

NTB utenriks

Kong Salmans syn reflekterer dermed det som Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fremmet under åpningen av det ekstraordinære møtet for Samarbeidsorganisasjonen for islamske land (OIC) i Istanbul tidligere onsdag.

Saudi-Arabia er medlem av OIC, men landets konge holder seg unna møtet, der Irans president Hassan Rouhani deltar.

– Kongedømmet tar til orde for en politisk løsning for å løse regionale kriser, og den mest presserende av dem som er situasjonen for palestinerne og gjenopprettelsen av det palestinske folkets legitime rettigheter, inkludert retten til å etablere sin uavhengige stat med Øst-Jerusalem som dens hovedstad, sa kong Salman til kongedømmets rådgivende organ i Riyadh.

Rouhani hadde da kort tid i forveien, fra talerstolen i Istanbul, kommet med et spark til Saudi-Arabia og sagt at den eneste årsaken til at USAs president Donald Trump «våger» å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, er fordi «noen» i regionen har forsøkt å knytte bånd til Israel.

«Noen» er en henvisning til Saudi-Arabia, Irans erkerival. Saudi-Arabia skal den siste tiden ha forsøkt å inngå tettere samarbeid med Israel for å demme opp for iransk påvirkning i Midtøsten.

