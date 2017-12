Gratulasjonsbrev til Stoltenberg fra EU-presidenten

NTB utenriks

"Kjære generalsekretær, kjære Jens», skriver Tusk i sitt gratulasjonsbrev til nordmannen etter at de allierte i NATO tirsdag bestemte seg for å forlenge Stoltenbergs periode som generalsekretær med to år.

«Det er én ting å vinne et første valg – det er et uttrykk for håp for framtida. Men å bli gjenvalgt mens man sitter i posisjon, er enda mer spesielt, noe vi begge vet fra vår tid som statsminister i våre egne hjemland. For gjenvalg er ikke bare et uttrykk for håp for framtida, men også en tilslutning til hva man allerede har gjort», skriver Tusk.

Ifølge ham bør forlengelsen også tolkes som et signal om at arbeidet for å styrke samarbeidet mellom EU og NATO, har båret frukt.

Stoltenberg skal torsdag delta på EUs toppmøte i Brussel for å diskutere samarbeidet videre.

