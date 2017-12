Forsvarer ber om utsettelse av rettssak etter Paris-terror

NTB utenriks

Rettssaken i Belgia skulle ha startet mandag i neste uke. En kilde nær etterforskningen opplyser til AFP at Abdeslams forsvarer Sven Mary nå har bedt om utsettelse.

Årsaken til forespørselen om utsettelse er ukjent, og kilden sier bare at «det er logisk at den aksepteres».

Abdeslam ble pågrepet 18. mars i fjor, tre dager etter at han skal ha vært i skuddveksling med politiet under en antiterroraksjon i Brussel-bydelen Forest. En måned senere ble han utlevert til Frankrike, der han er siktet for terrorangrepet i Paris i november 2015, der 130 personer ble drept.

Abdeslam antas å være den eneste overlevende angriperen etter Paris-terroren.

