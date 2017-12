FBI-agent kalte Trump for idiot under valgkampen – fjernet fra Russland-etterforskning 

NTB utenriks

Tirsdag ble kopier av epostene mellom Peter Strzok, en erfaren FBI-etterforsker, og kollegaen Lisa Page offentliggjort.

Spesialetterforsker Robert Mueller fikk vite om epostene i sommer og valgte da å fjerne Strzok fra etterforskningen av hvorvidt Russland blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget. Page hadde da allerede sluttet ved Muellers kontor, ifølge Politico.

Epostene ble skrevet i august 2015 og mars 2016, da svært få regnet med at Trump ville vinne valget høsten 2016. Epostene avslører også at de to hadde svært lite til overs for Bernie Sanders, som tapte for Hillary Clinton i Demokratenes nominasjonsvalg.

«Jeg så akkurat for første gang et Bernie Sanders-klistermerke. Jeg fikk lyst til å skrape opp bilen», skriver Page i august 2015.

«Han er en idiot slik som Trump. Jeg regner med at de vil ødelegge for hverandre», svare Strzok.

I mars 2016 skriver Page: «Gud, Trump er et motbydelig menneske, han er en idiot»

«Han er forferdelig», svarer Strzok.

Epostutvekslingen har dukket opp under justisdepartementets etterforskning av hvorvidt Russland-etterforskningen er blitt politisk påvirket. Enkelte republikanere har krevd at det utnevnes enda en spesialetterforsker som skal gå Muellers etterforskning etter sømmene.

Mueller gransker også om medlemmer i Trumps valgkampteam samarbeidet med russiske tjenestemenn i et forsøk på å sikre Trump valgseieren.

(©NTB)