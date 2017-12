EU-parlamentet støtter neste brexit-runde

NTB utenriks

EU-parlamentets president Antonio Tajani ønsker velkommen resultatet fra avstemningen blant de europeiske folkevalgte i Strasbourg onsdag, og kaller støtten «et viktig skritt framover».

Men han viser til at parlamentarikerne fortsatt har bekymringer knyttet til EU-borgeres rettigheter i Storbritannia og til grensen mellom Nord-Irland og Irland.

Forrige fredag kunne statsminister Theresa May og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker vise fram ferdig utfylte skilsmissepapirer.

EUs krav har vært at det må gjøres «tilstrekkelige framskritt» i forhandlingene om rammene for selve skilsmissen før det kan bli aktuelt å gå videre til fase to av samtalene.

