Demokratene øyner nytt håp etter seieren i Alabama

– Dersom en demokrat som Doug Jones kan vinne i Alabama, så kan en demokrat vinne så å si hvor som helst, konstaterer CNN i en analyse.

Flertallet av velgerne i Alabama har de siste 25 årene vært trofaste republikanere. Denne gangen ville de ikke la seg representere av Roy Moore i Senatet.

At president Donald Trump snakket varmt om den overgrepsanklagede og erkekonservative tidligere dommeren, hjalp ikke.

Puster lettet ut

Selv om Moores tap reduserte Republikanernes flertall i Senatet til 51 mot 49, unngikk Mitch McConnell og andre i partiledelsen et problem.

McConnell og andre partitopper fryktet at Moore kunne bli en belastning for partiet etter at flere kvinner sto fram og anklaget ham for overgrep begått mens de var mindreårige.

– En seier for den etablerte delen av partiet, sier førsteamanuensis Hallvard Notaker ved Universitetet i Oslo i en kommentar til Moores nederlag.

Øyner håp

Neste år er 33 av plassene i Senatet på valg, og med seieren i Alabama øyner Demokratene nytt håp om å gjenvinne flertallet.

25 av plassene som skal fordeles er i dag rett nok besatt av demokrater, mens bare åtte er besatt av republikanere. For å sikre flertall må Demokratene derfor kapre minst to plasser fra Republikanerne, uten å miste noen av dem de selv har i dag.

Dette fordi visepresident Mike Pence med sin dobbeltstemme vil tippe vektskålen i Republikanernes favør dersom partiene får 50 senatorer hver.

Demokratene håper likevel på velgernes gunst i delstater som Nevada, Arizona og Tennessee, som i dag er representert med republikanere, men hvor meningsmålinger gir dem en sjanse.

Svart oppslutning

Demokratene har med glede merket seg hvordan Alabamas svarte, som utgjorde 29 prosent av velgerne, helhjertet sluttet opp om partiets kandidat. Hele 92 prosent av dem stemte på Doug Jones.

Meningsmålinger viser at Trump og Republikanerne sliter med oppslutningen også i andre minoritetsgrupper, og skattereformen som nå er i ferd med å bli vedtatt, kan komme til å øke frafallet.

Den svenske USA-forskeren Frida Stranne beskriver utfallet i Alabama som «et politisk jordskjelv».

– Det ryster Republikanerne i grunnvollene og gir Demokratene ny energi framover, sier hun til TT.

