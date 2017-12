De Mistura ber Putin overtale Assad til å holde valg

NTB utenriks

De Mistura utfordrer Russlands president til «å vise mot» og overbevise Assad om at en militær seier i den seks år lange krigen ikke er nok, men at det må et nyvalg til dersom han også skal «vinne freden».

– Det må straks innledes en politisk prosess som inkluderer alle, slik at det kan lages en ny grunnlov og holdes nyvalg, sier de Mistura til den sveitsiske TV-stasjonen RTS.

Russland intervenerte militært i Syria i 2015 og har sammen med Iran og den libanesiske Hizbollah-militsen sikret Assad-regimet et militært overtak i krigen.

Tirsdag varslet Putin at «en vesentlig del» av de russiske styrkene i Syria nå blir hentet hjem ettersom jobben ifølge ham nå langt på vei er gjort.

De Mistura ber Putin overbevise den syriske regjeringen om at det haster.

– Krigen om territorium er kanskje vunnet, men det er midlertidig. Freden må også vinnes. For at det skal kunne skje må det utvises mot. Den syriske regjeringen må presses til å godta nyvalg, sier de Mistura, som understreker at et slikt valg må overvåkes av FN.

