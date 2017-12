Abbas: Ingen fred uten Jerusalem som palestinsk hovedstad

NTB utenriks

– Jerusalem er og kommer alltid til å forbli hovedstaden i den palestinske stat. Det kommer ikke til å bli noen fred eller stabilitet uten, sa Abbas under et ekstraordinært møte i Samarbeidsorganisasjonen for islamske land (OIC).

Møtet i den 57 land store organisasjonen finner sted i Istanbul onsdag som svar på USAs ensidige anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Abbas fordømmer Donald Trumps beslutning og kaller den en gave til «sionistbevegelsen».

– Som om han ga bort en amerikansk by, sier Abbas og fastslår at Washington ikke lenger har noen som helst rolle å spille i en fredsprosess mellom palestinere og israelere.

