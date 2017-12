AP: Kongressen er enig om skattereform

NTB utenriks

Representantenes hus vedtok sin versjon av skattereform 16. november, mens Senatet vedtok sin versjon 2. desember.

De to kamrene har siden arbeidet med å samkjøre de to utkastene, noe de ifølge kilder i Det republikanske partiet nå har lyktes med. Ifølge kildene gjenstår enkelte detaljer, men den offisielle kunngjøringen vil komme innen utgangen av uka.

Det endelige utkastet til skattereform vil bli lagt fram for avstemning for en samlet kongress i neste uke, for deretter å havne på president Donald Trumps bord til undertegning.

Ifølge amerikanske medier innebærer reformen skattekutt til en samlet verdi av nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Reformen vil først og fremst senke skatten for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne.

Reformen er møtt med krass kritikk både i USA og utlandet.

Finansministrene i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania minte denne uka sin amerikanske kollega Steven Mnuchin om USAs internasjonale forpliktelser og hevdet at reformen kan få alvorlige følger for verdenshandelen.

Kongressens uavhengige skattekomité la nylig fram en analyse som viser at reformen vil bidra til å øke USAs fra før astronomiske gjeld med ytterligere 1.000 milliarder dollar.

