«Lasermannen» avviser drapstiltale, ber om løgndetektortest

Ausonius ble ført inn i rettssalen i Frankfurt onsdag morgen, gråhåret og kortklipt, mens han lo og pratet med sin forsvarer. Han lot seg fotografere og viste ingen tegn på uro, melder TT.

Ausonius er tiltalt for å ha drept en kvinne i Frankfurt for 25 år siden, et drap han selv avviser å ha hatt noe med å gjøre. Ausonius sa i sin forklaring at han er uskyldig og at han sitter i retten onsdag fordi påtalemyndigheten trenger «en syndebukk». Etter at retten ble satt, ba han om å få gjennomgå løgndetektortest for å bevise sin uskyld.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at han kan kobles til drapet. Han var i Frankfurt da Blanka Zmigrod ble drept. På åstedet ble det funnet ammunisjon av samme type som den han hadde brukt i Sverige, og gjerningsmannen i Frankfurt skjøt offeret på nært hold og forsvant på sykkel, på samme måte som drapet og drapsforsøkene han er dømt for i Sverige ble begått på.

Ausonius' tyske forsvarer Joachim Bremer har i forkant av rettssaken stilt seg kritisk til tiltalen og sier den kun er bygget på indisier.

Ausonius ble i 1994 dømt til livsvarig fengsel for ett drap, ni drapsforsøk og en rekke ran i Sverige. Det eneste drapsofrene hadde felles, var mørk hudfarge. Han fikk kallenavnet «Lasermannen» fordi han brukte gevær med lasersikte.

