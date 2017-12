NTB utenriks

En talsmann for det palestinske helsedepartementet, Ashraf al-Qudra, opplyser til AFP at to menn ble drept da Israel angrep en motorsykkel ved Beit Lahia.

Men Israel avviste straks meldingen.

– Hæren utførte ikke noe angrep nord på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Situasjonen på Gazastripen og den israelskokkuperte Vestbredden er blitt svært spent etter at USA før helgen anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

