Stoltenberg varsler endringer i NATO 

– Jeg har tre års erfaring og et forsterket mandat. Det gjør at jeg har et bedre grunnlag for å få gjennomført det jeg ønsker, sier Stoltenberg til NTB.

Han forteller at han er glad for den støtten og tilliten de 29 medlemslandene i NATO har vist ham. NATOs råd besluttet tirsdag å forlenge Stoltenbergs periode som generalsekretær med to år til september 2020.

Da han fikk jobben i 2014, fortalte folk ham at det var uaktuelt å sitte i mer enn fem år. Ingen har sittet lenger enn dette siden den kalde krigens slutt.

– Så jeg ble litt overrasket da en del allierte ba meg om å sitte til høsten 2020, sier Stoltenberg.

Forsterket mandat

Selv ser han på vedtaket som et uttrykk for et ønske om å gi ham sterkere mandat til å fornye NATO.

Store omstillinger er i vente, varsler NATO-sjefen.

– Jeg ser tre hovedoppgaver. Det ene er å trygge sikkerheten i Europa. Det andre er å håndtere usikkerheten rundt våre grenser. Det tredje er å ta NATO inn i en ny tid og modernisere alliansen, sier han.

Ifølge Stoltenberg er verden blitt et farligere sted.

– Det gjør det krevende å være generalsekretær i NATO. Men det gjør det også ekstra meningsfullt, sier han.

Full tillit

De allierte sier i en uttalelse at de har «full tillit» til Stoltenbergs evne til å lede arbeidet med å tilpasse NATO til nye utfordringer.

Statsminister Erna Solberg (H) mener Stoltenberg har bidratt til å skape samhold i NATO.

– Det er en attest for den jobben han har gjort i en situasjon hvor det har vært vanskelig for NATO, sier Solberg til NTB.

Hun viser til at alliansen har måttet tilpasse seg en situasjon med voksende trusler og mye uro internasjonalt.

Støtte fra USA

Forlengelsen var ventet etter at blant andre USA og Tyskland i forrige uke gjorde det klart at de ønsket å beholde den tidligere norske statsministeren i jobben.

– Han gjør en utmerket jobb, og jeg tror samtlige medlemmer i alliansen er veldig støttende til en forlengelse, sa USAs NATO-ambassadør Kai Bailey Hutchison til NTB.

Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen beskrev NATO-sjefens innsats slik:

– Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon. Jens Stoltenberg er også en stor drivkraft for et tettere samarbeid mellom NATO og EU.

Trumps «største fan»

NATO-alliansens mektigste leder, USAs president Donald Trump, har på sin egen måte gitt uttrykk for at samarbeidet med Stoltenberg er godt.

På et massemøte i Florida nylig sa Trump at Stoltenberg er hans «største fan i hele verden».

Stoltenberg selv syns han har oppnådd mye siden han overtok i 2014. Medlemslandene har begynt å bruke mer penger på forsvar igjen etter mange år med kutt. Kampen mot terror er trappet opp. Flere styrker er utplassert i øst. Og samarbeidet med EU er styrket betydelig.

– Og vi har fått i gang igjen en dialog med Russland, framhever Stoltenberg.

Fra 2014 til 2016 var det ingen offisiell kontakt mellom Russland og NATO.

– Det er nå i gang igjen. Det mener jeg er viktig, sier Stoltenberg.

