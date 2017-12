Støre roser Stoltenbergs lederjobb i NATO

NTB utenriks

– Jeg er glad for at NATO samler seg om to nye år for Stoltenberg. I en tid der mange krefter virker splittende, har Stoltenberg vært en samlende generalsekretær som har fått tillit fra små og store land. Denne fornyede tilliten viser at hans sterke egenskaper som en samlende leder har kommet til sin fulle rett i NATO, sier Støre til NTB.

NATOs råd besluttet tirsdag at Stoltenberg skal være alliansens generalsekretær i to år til. Støre mener dette er en anerkjennelse av hvordan Norge har oppfylt sitt NATO-medlemskap på.

– Det er en anerkjennelse for den innsatsen Stoltenberg også viste som NATO-alliert i de årene han var statsminister.

