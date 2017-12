Ryanair-flygere går ut i julestreik

NTB utenriks

Flygere som jobber for Ryanair i Italia, Portugal og Irland har allerede meldt at de vil streike i protest mot lønns- og arbeidsbetingelser i det irske lavprisselskapet.

Mandag kveld stemte piloter ansatt i Ryanair i Dublin for uspesifiserte streikeaksjoner. Ryanair har gjentatte ganger påpekt at de ikke har fått noe formelt streikevarsel. Men tirsdag ettermiddag varslet Ryanairs irske flygere at de går ut i streik 20. desember.

Tirsdag varslet også det tyske pilotforbundet Vereinigung Cockpit at tyske medlemmer som jobber for Ryanair, vil delta i streiken. Men det er ikke kunngjort noen streikedato, og forbundet sier i stedet at aksjonene kan starte når som helst.

Ikke i juleferien

Cockpit lover samtidig at det ikke blir noen streik i perioden mellom ettermiddagen den 23. desember og 26. desember.

Cockpit håper å presse Ryanair til å forhandle om det fagforbundet mener er arbeids- og lønnsvilkår som er i tråd med hva flygerne kan få i tilsvarende flyselskaper.

Forbundsleder Ilja Schulz varsler at Ryanair har en siste mulighet til å unngå streik ved straks å komme til forhandlingsbordet.

I tirsdagens uttalelse hevder forbundet også at et stort antall flygere er i ferd med å forlate selskapet fordi andre selskap tilbyr bedre arbeidsbetingelser.

Tar ikke på alvor

Fagforbundet til Ryanair-flygere i Italia er de eneste som har kunngjort en konkret streikedato. Den skal etter planen holdes fredag 15. desember og vil vare i fire timer.

Ryanair har imidlertid gitt beskjed om at selskapet vil ignorere varselet fordi slike aksjoner er blitt varslet tidligere uten at de er blitt gjennomført.

Ryanair hadde tirsdag ettermiddag ennå ikke kommentert nyheten om at også det tyske flygerforbundet vil delta i streiken, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Cockpit har over 9.400 medlemmer i Tyskland, og forbundet greide å få på plass en avtale om lønn, pensjon og arbeidsbetingelser med Lufthansa tidligere i år etter en rekke streiker mellom 2014 og 2016.

Et betydelig antall Ryanair-flygere har opprettet enkeltmannsforetak. Selskapet regner ikke flygernes fagforeninger som noen motpart i forhandlinger og har derfor ingen tariffavtale med sine ansatte.

