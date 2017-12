Oljefondet går inn i nytt klimasamarbeid

NTB utenriks

Det nye initiativet ble lansert av statsminister Erna Solberg (H) under president Emmanuel Macrons klimatoppmøte i Paris.

Da han planla toppmøtet, tok den franske presidenten kontakt med både Norge og andre land med store pensjonsfond. Det ledet fram til en ny arbeidsgruppe der Norge nå skal delta sammen med Abu Dhabi, Kuwait og New Zealand.

Arbeidsgruppen skal utvikle en ny «gullstandard» for hvordan store fond kan trekke klimarisiko inn i vurderingene når de gjør investeringer, forklarer Solberg. I tillegg skal det utvikles regler for hvordan selskaper må rapportere om sitt eget fotavtrykk på klimaet.

Hjemme i Norge har debatten pågått lenge om oljefondets rolle i klimapolitikken. Flere forslag ligger på bordet, for eksempel om å stramme inn reglene for investeringer i olje og gass og om å åpne opp for større investeringer i fornybar energi.

Solberg understreker på sin side at oljefondets overordnede mål fortsatt skal være det samme: å tjene penger.

– Det er viktig for oss å si at pensjonsfondets mål ikke er å være et utenrikspolitisk virkemiddel. Det skal heller ikke være et klimavirkemiddel, sier hun.

