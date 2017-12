Moores skjebnevalg i gang i Alabama

NTB utenriks

Suppleringsvalget åpnet klokken 14 norsk tid. Lokalene stenger klokken 2 natt til onsdag norsk tid. Valget står mellom Republikanernes kandidat Moore og Demokratenes kandidat Doug Jones.

Moore og Jones kniver om den ledige senatorstolen etter at Trump utnevnte Jeff Sessions til justisminister. Republikanerne har med dette setet 52 plasser i Senatet. Demokratene har 48. Hvis Moore taper, blir Republikanernes flertall redusert til 51–49.

I sin siste tale før tirsdagens suppleringsvalg oppfordret Jones velgerne til å sikre at «anstendigheten» seirer. Han sa at landet står ved et veiskille.

– Vi har sakket akterut i industrien. Vi har havnet bakpå i utdanningen. Vi ligger etter i helsevesenet. Det er på tide at vi velger veien som fører oss framover, sa Jones.

Moore brukte deler av sin siste tale til å avvise overgrepsanklagene som er framsatt. De er «motbydelige», sa Moore, som hadde følgende budskap til delstatens velgere:

– Hvis dere ikke har tiltro til meg, ikke stem på meg.

Sterke meninger

Demokratene og moderate republikanere ser på suppleringsvalget som en mulighet til å avvise en politiker som har blitt gjenstand for regelmessig kanonføde på amerikanske talkshows. Selv i Kina har Moore vakt interesse. Under Trumps nylige besøk i Beijing spurte president Xi Jinping via sin oversetter: «Hvem er Roy Moore?».

Moore er sterk motstander av abort og ekteskap mellom homofile, og sterkt kritisk til islam og har to ganger blitt avsatt fra stillingen som høyesterettsjustitiarius i Alabama.

Trump, som i likhet med Moore anklages for seksuell trakassering, mener 70-åringen kan bidra til å «gjenreise Amerikas storhet».

Overgrepsanklager

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene gir Moore et forsprang over Jones på 3 prosentpoeng. Forspranget har skrumpet inn etter at Washington Post begynte å skrive artikler om kvinner som anklager Moore for seksuell trakassering og overgrep.

Flere av dem sier de ble trakassert mens de var tenåringer og Moore var i 30-årene.

