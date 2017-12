Meningsmåling viser sterkt splittet Israel

NTB utenriks

Det viser den årlige israelske demokratiindeksen som ble publisert tirsdag. Andelen røde velgere som mener at demokratiet er i fare, er selv høyere enn andelen israelske arabere som har denne oppfatningen (65 prosent).

I befolkningen totalt sett opplever 45 prosent at demokratiet står i fare.

Meningsmålingen er basert på intervjuer med i alt 1.024 personer, og den har en feilmargin på 3,1 prosent.

Hver sin verden

Undersøkelsen avdekker at israelere lever i hver sin verden når det gjelder synet på utviklingen i landet og tilliten til nåværende myndigheter.

Den israelske regjeringen er dominert av religiøse og nasjonalistiske partier, hvorav mange har inntatt en hard front mot meningsmotstandere.

Israels kulturminister har for eksempel stanset støtte til teatre som setter opp regjeringskritiske forestillinger, og som nekter å opptre i israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden.

De siste månedene har statsminister Benjamin Netanyahu og hans allierte også reagert på ulike korrupsjonsanklager ved å angripe medier, etterforskere, rettsvesenet og de såkalte «elitene», som Netanyahu hevder forsøker å bli kvitt ham.

Trump-sammenligning

Netanyahus taktikk er blitt sammenlignet med måten USAs president Donald Trump håndterer kritikk og motstand på.

Ifølge meningsmålingen, som ble offentliggjort tirsdag, mener tre av fire velgere på høyresiden at «det venstreorienterte rettsvesenet, mediene og akademia forsøker å hindre valgte myndigheter i å styre». Samtidig mener 79 prosent av sekulære jøder at «den religiøse befolkningen gradvis tar kontroll over landet».

Meningsmålingen ble gjennomført i mai, men det har tatt flere måneder å analysere resultatene.

