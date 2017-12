Macron: – Vi taper kampen 

NTB utenriks

– Vi taper kampen. La oss ikke misforstå dette. Det føles godt å være her blant sine egne, og dette er definitivt en stor dag. Men vi taper kampen, sa Macron.

Parisavtalen er svekket av USAs president Donald Trumps beslutning om å trekke seg ut av den, fastslår den franske presidenten. Samtidig er det klart at innsatsen også i resten av verden går for langsomt. Verden er på vei mot 3 graders oppvarming, ikke under 2 grader, som er målet.

– Vi beveger oss ikke raskt nok, sa Macron.

Ifølge ham bør det være tydelig for alle hva som skjer.

– Vi kan ikke si at vi ikke visste.

(©NTB)