Løslatt fange i Egypt forteller at mange cellekamerater ble radikalisert

Ibrahim Halawa sier også at mange av cellekameratene hans har fått meninger som blir forfektet av IS.

21-åringen, som er irsk statsborger av egyptisk opphav, ble pågrepet etter at egyptiske sikkerhetsstyrker grep inn overfor mot en protestaksjon mot at militæret kuppet makten fra den demokratisk valgte presidenten Mohamed Mursi.

Han ble løslatt i oktober etter å ha sonet i cirka seks ulike fengsler.

Erfaringen hans gir et unikt innblikk i hvordan forholdene er i egyptiske fengsler, som er overfylte som følge av fengslingen av tusenvis av dissidenter.

Selv risikerte Halawa å bli dømt til døden ved henging etter at han ble tiltalt for alt fra å oppfordre til vold til drap. Han opplyser at han og andre fanger ble jevnlig banket opp med stenger og metallenker, noe som gjorde at både han og andre holdt på å bryte sammen.

Mange av dem som nå sitter i egyptiske fengsler, har vært tilhengere av Det muslimske brorskapet, mens andre er sekulære aktivister og regimekritikere. Begge grupperingene spilte en viktig rolle under massedemonstrasjonene mot den autoritære lederen Hosni Mubarak under den arabiske våren. I dag er Brorskapet terrorstemplet av Egypts militærstøttede myndigheter.

