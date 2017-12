Kina forbereder seg på masseflukt fra Nord-Korea

NTB utenriks

Fem store flyktningleirer er nå under planlegging i Changbai-området i Kinas Jiling-provins, går det fram av dokumenter Financial Times har fått tilgang til. Området ligger tett ved grensa til Nord-Korea.

Dokumentene skriver seg angivelig fra Kinas største mobilselskap China Mobile, som har testet signalstyrken på de fem stedene lokale myndigheter mener egner seg for flyktningleirer.

Ifølge dokumentet er forberedelsene gjort som følge av «den spente situasjonen langs grensa til Nord-Korea».

– Regjeringen har gitt ordre om at disse stedene skal benyttes. Det er ingen grunn til bekymring, ingen har fått panikk. Dette er ingen stor sak, sier en talsmann for China Mobile.

Forholdet mellom Nord-Korea og omverdenen er svært spent, etter at landet nylig prøveskjøt et langtrekkende missil som ifølge ekspertene kan nå mål over hele USA.

Nord-Korea har gjennomført seks kjernefysiske prøvesprengninger og har trolig også utviklet et atomstridshode som Hwasong-15-missilet kan utstyres med.

USAs president Donald Trump har truet med militær maktbruk for å tvinge Nord-Korea til å skrinlegge sitt atomvåpen- og rakettprogram.

