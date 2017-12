Jens Stoltenberg får to nye år som NATO-sjef

NTB utenriks

Beslutningen ble tatt tirsdag av NATOs råd, som består av medlemslandenes ambassadører.

– De allierte gratulerte generalsekretæren og har full tillit til hans evne til å fortsette sitt engasjerte arbeid, heter det i en uttalelse fra forsvarsalliansen.

– Beæret og takknemlig for at de 29 allierte har bestemt seg for å forlenge min periode som generalsekretær til slutten av september 2020, skriver Stoltenberg selv på Twitter.

Han legger til at han ser fram til å fortsette arbeidet med å styrke alliansen og sørge for at innbyggerne i NATO-landene er trygge.

– En krevende tid

Statsminister Erna Solberg (H) gratulerer Stoltenberg og sier han har bidratt til å skape samhold i NATO i en vanskelig tid.

– Det er en attest for den jobben han har gjort i en situasjon hvor det har vært vanskelig for NATO, sier Solberg til NTB.

Hun viser til at alliansen har måttet tilpasse seg en situasjon med voksende trusler og mye uro internasjonalt.

– Han har gjort en god jobb i å skape samhold. Det har vært viktig, sier hun.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener Stoltenberg har vært en god leder i en krevende tid.

– Ser fram til å fortsette det gode samarbeidet, heter det i en melding på Utenriksdepartementets Twitter-konto.

Støtte fra USA

Tirsdagens beslutning var ventet etter at blant andre USA og Tyskland gjorde det klart at de ønsket å beholde den tidligere norske statsministeren i jobben som NATO-sjef.

– Han gjør en utmerket jobb, og jeg tror samtlige medlemmer i alliansen er veldig støttende til en forlengelse, sa Kai Bailey Hutchison, som er USAs ambassadør til NATO.

Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen beskrev NATO-sjefens innsats slik:

– Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon. Jens Stoltenberg er også en stor drivkraft for et tettere samarbeid mellom NATO og EU.

Også NATO-alliansens mektigste leder, USAs president Donald Trump, har gitt uttrykk for at samarbeidet med Stoltenberg er godt.

Trump sa nylig på et massemøte i Florida at Stoltenberg er «min største fan i hele verden».

