Internett-pionerer ber Kongressen beskytte nettnøytraliteten

NTB utenriks

«Dere skjønner ikke hvordan internett fungerer», er tittelen på et åpent brev fra de 21 nettpionerene, sendt til ledende politikere i Kongressen mandag.

Foruten Wozniak har blant andre Vint Cerf, som utviklet nettverksprotokollen TCP/IP, og oppfinneren av verdensveven (www), Tim Berners-Lee, skrevet under på brevet. De mener at forslaget som det føderale forvaltningsorganet FCC skal stemme over torsdag, er «basert på en mangelfull og rent faktisk unøyaktig forståelse av internett-teknologi».

Avstemningen bør avlyses på grunn av mangel på gjennomsiktighet i saken og på grunn av at kritikere ikke har blitt lyttet til, krever nettpionerene.

Trump-utnevnelse

Forslaget ble lagt fram i forrige måned av FCCs styreleder Ajit Pai, som ble utnevnt av president Donald Trump tidligere i år. Hvis det blir vedtatt, betyr det at FCCs regelverk for nettnøytralitet, som ble innført under daværende president Barack Obamas i 2015, blir skrinlagt.

Nettnøytralitetsprinsippet går ut på å sikre lik tilgang til alle nettsteder og alle typer innhold på internett.

Hvis forslaget blir vedtatt, betyr det at nettleverandører kan ta ekstra betalt av selskaper som trenger stor båndbredde for å levere sine tjenester til forbrukerne, melder BBC.

– Forhastet

– FCCs forhastede og tekniske ukorrekte forslag om å forby nettnøytralitetsbeskyttelsen, uten å sørge for noen erstatning for den, er en overhengende trussel mot selve internett som vi arbeidet så hardt for å skape, heter det i brevet.

Den nye FCC-lederen har argumentert med at kravet om nettnøytralitet hindrer investeringer som kan gi folk bedre nettilgang.

I tillegg mener Pai det er på tide å slutte med å «detaljregulere» internett.

Siden Trumps parti Republikanerne nå har flertall i FCC, er det høy sannsynlighet for at Pais forslag vil bli vedtatt.

(©NTB)