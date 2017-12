Afghanistan varsler offensiv mot IS

NTB utenriks

Planen er at afghanske sikkerhetsstyrker skal settes inn mot den ytterliggående islamistgruppa i provinsene Sari Pul, Faryab og Jowzjan, ifølge talsmann Dawlat Waziri.

Norske styrker hadde ansvar for Faryab fra 2004 til 2012. Store områder i provinsen er siden blitt overtatt av opprørere.

Nyhetsbyrået AFP rapporterte søndag at det er franskmenn og algeriere blant fremmedkrigerne som har sluttet seg til IS' fløy i Afghanistan og Pakistan – som kaller seg IS-Khorasan-provinsen (IS-K).

– Vi vet at det er utenlandske krigere blant dem, men vi kommer til å utslette dem alle, uavhengig av nasjonalitet, sier Waziri tirsdag.

Noen av de utenlandske IS-krigerne som nå antas å kjempe i Afghanistan, har ifølge AFP ankommet fra Syria, der ekstremistgruppa nå har mistet de store områdene den erobret i 2014.

Både europeiske og afghanske kilder bekrefter overfor AFP at det er franske statsborgere blant krigerne i Jowzjan-provinsen, noe som tyder på at de kan ha bånd til IS-K.

Det er første gang franske IS-krigere er observert i Afghanistan.

En talsmann for guvernøren i Jowzjan anslår at det er over 40 utenlandske IS-krigere i de to distriktene Darzab og Qushtepa, de fleste av dem usbekere.

– Regjeringen planlegger en operasjon for å drive den ut av området snart, sier talsmannen Mohammed Reza Ghafoori.

