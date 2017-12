VG: Norsk-irakisk journalist frikjent 

NTB utenriks

Det er journalistens svoger, som forteller om utfallet av rettssaken mot Abeid til VG mandag. Den irakiske domstolen besluttet å frikjenne den norske borgeren, sier svogeren, Hassan, som bare ønsker å ha fornavnet sitt på trykk.

– Vi venter på å fullføre prosedyrene til han blir løslatt fra frihetsberøvelsen, sier Hassan til VG.

Abeid jobber ifølge Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) som frilansjournalist og kommentator for flere irakiske og regionale medier. Da han ble pågrepet 22. oktober, hadde han dagen før publisert en kommentar der han hevdet at Iraks statsminister beordret gjenerobring av Kirkuk i Nord-Irak for å fremme interessene til internasjonale oljeselskaper.

Han ble først tiltalt for dette, men siden ble tiltalen endret under et av fengslingsmøtene til i stedet å omfatte anklager om at han hadde truffet tilhengere av Sadams regime i Amman.

Det norske Utenriksdepartementet har fulgt saken, det samme har flere internasjonale journalistorganisasjoner. Abeid er fra Irak, men bosatt i Oslo. Han har imidlertid også en bolig i Bagdad hvor han arbeider.

Ettersom Samir Abeid har dobbelt statsborgerskap har ikke irakiske myndigheter sett på ham som norsk, men har ønsket å stille ham for retten som en av landets innbyggere.

– Det store problemet er at irakiske myndigheter ikke anser ham som norsk. Men heller ikke irakiske statsborgere skal fengsles for å bruke ytringsfriheten, har ansvarlig for internasjonal arbeid, Eva Stabell i Norsk Journalistlag uttalt til VG.

