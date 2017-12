Tyrkia kjøper russisk rakettsystem

NTB utenriks

Avtalen om kjøp av det russiske S-400-systemet vil bli sluttført i løpet av de kommende dagene, opplyste Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under en felles pressekonferanse med sin russiske motpart Vladimir Putin i Ankara mandag.

– Vi har i løpet av dagen endelig blitt enig om en kredittavtale som jeg håper – og jeg understreker håper – vil bli undertegnet i løpet av kort tid, sa Putin.

– Vi ser en betydelig mulighet for å utvide samarbeidet innen den militærtekniske sfæren, la han til.

Tyrkias NATO-allierte har ikke i direkte ordelag kritisert landet for å velge et russisk våpensystem, men Pentagon har tidligere gjort det klart at USA helst ser at landene i alliansen satser på våpensystemer som er kompatible med hverandre.

Tyrkias valg av S-400 ble kjent i høst og er den første store forsvarskontrakten som er inngått mellom Ankara og Moskva. Det er også den største avtalen Tyrkia har inngått med et land utenfor NATO.

– NATO har ikke blitt informert om detaljene i noe kjøp, sa en NATO-kilde i september.

