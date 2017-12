Trump vil sende folk til månen

NTB utenriks

Den amerikanske presidenten undertegnet mandag et direktiv der regjeringens romfartspolitikk skisseres. Romfartsorganisasjonen NASA skal utvikle et romprogram der amerikanske astronauter skal vende tilbake til månen, og etter hvert sette kursen for Mars.

Trump er ikke den første presidenten som legger ambisiøse planer for NASA, som ikke har sendt astronauter lenger vekk enn i bane rundt jorda siden Apollo-programmets dager tidlig på 70-tallet.

President George W. Bush lanserte i sin tid det såkalte Constellation-programmet der målet var nye måneferder. Det havnet imidlertid langt etter tidsskjemaet, og etter at 19 milliarder dollar var investert ble det skrinlagt av president Barack Obama i 2010.

Obama tok også til orde for besøk både på asteroider og Mars, og lovet en reise til den røde planeten innen 2025. Det er imidlertid lite som tyder på at USA vil få til det. Fortsatt er ikke fartøyet som skal erstatte de pensjonerte romfergene satt i drift, og landet er avhengig av å leie seter i russiske romfartøy for å frakte sine astronauter til den internasjonale romstasjonen ISS.

