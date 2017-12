Titusenvis demonstrerer mot Trump i Beirut

NTB utenriks

Demonstrasjonen kom i stand på oppfordring fra lederen av den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen, Hassan Nasrallah, men samlet også mange andre libanesere og palestinske flyktninger i landet.

Demonstrantene marsjerte gjennom den sørlige delen av Beirut, der Hizbollah står sterkt, og slagord som «Død over Israel» og «Amerika er den store Satan» runget.

Nasrallah talte til demonstrantene på storskjerm fra ukjent sted, og han ga uttrykk for håp om at Trumps «tåpelige beslutning» om å anerkjenne Jerusalem som israelsk hovedstad markerer «begynnelsen på slutten» for den jødiske staten.

Nasrallah opplyste videre at Hizbollah snart er ferdige med å kjempe mot ekstremister andre steder i regionen, åpenbart med henvisning til Syria der militsen har spilt en sentral rolle i Assad-regimets kamp mot opprørere.

– Nå vil vi vie all vår tid til Jerusalem og palestinerne. Død over Israel, sa Hizbollah-lederen.

Etter 18 års okkupasjon lyktes Hizbollah i 2000 med å jage israelske styrker ut av Sør-Libanon. Seks år senere brøt det på nytt ut en væpnet konflikt, der over 1.000 sivile libanesere ble drept i massive israelske angrep.

(©NTB)