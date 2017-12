Taxisjåfør fra Bangladesh sto bak bombe i New York

NTB utenriks

Rørbomben Akayed Ullah hadde festet til kroppen eksploderte bare delvis, men 27-åringen ble sendt til sykehus med alvorlige skader i overkroppen og på hendene.

Tre andre ble først meldt såret i det politiet slo fast var en terroraksjon, men det viste seg senere at de slapp fra hendelsen med øresus og hodepine.

Ifølge amerikanske medier kom Ullah til USA for sju år siden og jobbet som taxisjåfør. Ifølge The New York Post, som viser til politikilder, skal han fra sykehussenga ha fortalt etterforskerne at angrepet var hevn for «bombing» i hjemlandet Bangladesh.

Hvilken bombing han henviste til, er uklart. De eneste som har sprengt bomber i Bangladesh de siste årene, er militante islamister.

Ikke nettverk

Ifølge New Yorks guvernør Andrew Cuomo er det ingenting som tyder på at Ullah kan knyttes til noe «sofistikert nettverk», men han ser ut til å ha vært «påvirket» av den ytterliggående islamistgruppa IS eller andre ekstremistgrupper.

Politiet avhørte mandag kveld familiemedlemmer og naboer av Ullah, som bodde i Flatlands-nabolaget i Brooklyn.

Feilkonstruert

Angrepet fant sted i en undergang på T-banestasjonen mellom 7th og 8th Avenue i morgenrushet klokka 7.30 mandag, under bussterminalen Port Authority.

– Dette var forsøk på et terrorangrep. Takk Gud for at gjerningsmannen ikke klarte å oppnå sitt mål, sier New Yorks ordfører Bill de Blasio.

Politiet tror den hjemmelagde rørbomben enten var feilkonstruert eller at noe gikk galt da Ullah forsøkte å utløse den.