Svensk politi: Ingen høyreekstreme koblinger bak synagogeangrepet

NTB utenriks

– På nåværende tidspunkt finnes det ikke noe som tyder på koblinger til høyrebevegelsen, sier påtaleansvarlig Stina Lundqvist i Göteborg-politiet.

– Vi har naturligvis en oppfatning om hva vi tror ligger bak, men det er ikke noe vi går ut med på nåværende tidspunkt, sier hun videre.

Tre menn er pågrepet i saken, mistenkt for å ha stått bak brannbombeangrepet mot synagogen lørdag kveld. Politiet har frist til onsdag med å begjære dem varetektsfengslet. Lundqvist sier hun har som mål å ta stilling til fengslingsbegjæring tirsdag.

Øyenvitner har fortalt at mellom ti og tjue maskerte personer kastet brannbomber like etter klokken 22 lørdag kveld. Synagogen ligger ved siden av et menighetshus der rundt 20 ungdommer deltok på et arrangement.

Ingen personer ble skadd, og det oppsto ikke skader på synagogen eller menighetshuset.

– Det brant kraftig på gårdsplassen, men så kom det en regnskur, og brannen ble raskt dempet, sa synagogens forstander Allan Stutzinsky søndag.

Hendelsen førte til skjerpet sikkerhet ved de tre synagogene i Stockholm. Også i Malmö er sikkerheten skjerpet. Der ble det fredag ropt drapstrusler mot jøder under en demonstrasjon i kjølvannet av USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Svenske politikere har reagert med sjokk og avsky etter brannbombeangrepet. Også en rekke kristne og muslimske organisasjoner fordømmer angrepet på synagogen.

(©NTB)