Storbrann truer tusener i California

NTB utenriks

Brannen begynte 4. desember og har så langt ødelagt 750 bolighus. Ytterligere 18.000 bygninger trues av flammene, blant dem luksusvillaene til kjendiser som Ellen DeGeneres, den tidligere tennisproffen Jimmy Connors og skuespilleren Rob Lowe i Santa Barbara County.

Myndighetene har bedt mange av innbyggerne i de små kystbyene Montecito, Summerland og Carpinteria, som ligger rundt 140 kilometer nordvest for Los Angeles, om å evakuere. Bare 15 prosent av brannen de har døpt Thomas var mandag under kontroll.

Brannmannskapene begynner derimot å få kontroll over flere andre skogbranner som har rast i California de siste dagene, blant dem de to brannene som er døpt Rye og Creek.

Det samme var tilfelle med Skirball-brannen som har herjet i Bel Air-området i Los Angeles, også det hjem til kjendiser som Beyoncé, Elon Musk og Rupert Murdoch. 85 til 90 prosent av disse brannene var mandag under kontroll.

Tidligere var det først og fremst i sommerhalvåret at California var utsatt for skogbranner. Men tørke og klimaendringer gjør at delstaten nå står overfor en ny situasjon, konstaterte delstatens guvernør Jerry Brown i helga.

Den fryktede tørre Santa Ana-vinden, med kast på over 35 sekundmeter, gjør at branner sprer seg med eksplosiv fart og gjør slukkingen vanskelig.

(©NTB)