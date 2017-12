Saudi-Arabia tillater kinoer for første gang på 35 år

NTB utenriks

Det er første gang på 35 år at det blir tillatt med kinoer i det erkekonservative sunnimuslimske kongedømmet.

Det var kultur- og informasjonsdepartementet som mandag kunngjorde endringen. Regjeringen vil umiddelbart begynne å dele ut lisenser for å drive kinoer, og de første kinoene kan åpne i mars.

Religiøse ledere mener kinoer truer saudiernes kulturelle og religiøse identitet, mens saudiarabiske filmskapere mener kinoforbudet er meningsløst når filmer likevel blir tilgjengelige på internett.

Kino-tillatelsen er en del av den store reformplanen «Visjon 2030", som kronprins Mohammed bin Salman har satt i gang for å åpne landet for investeringer og gjøre det mindre oljeavhengig. Kronprinsen har også fjernet forbudet mot at kvinner får kjøre bil og komme inn på idrettsarrangementer, i tillegg at han har åpnet for konserter og flere andre underholdningstilbud.

Den 32 år gamle kronprinsen har også gjort seg bemerket med Saudi-Arabias voldsomme krigføring i det lutfattige nabolandet Jemen og ved å beordre pågripelse og avsettelse av 200 prinser, ministre og forretningsmenn, som anklages for korrupsjon.

Kong Salman utnevnte overraskende Mohammed bin Salman som sin etterfølger så sent som i juli i år etter at den forrige kronprinsen Muhammed bin Nayef ble fjernet fra alle stillinger.

