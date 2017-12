Norske «Thelma» ikke med i Golden Globe-konkurransen

NTB utenriks

Norges bidrag nådde ikke opp da årets Golden Globe-nominasjoner for beste utenlandske film ble offentliggjort mandag.

Svenske «The Square» av Ruben Östlund er imidlertid blant de nominerte, sammen med «Fantastic Woman», «First They Killed my Father», «The Breadwinner», «Coco», «Ferdinand» og «Loving Vincent».

Svenskene kan potensielt smykke seg med to priser i år, etter at Alexander Skarsgård ble nominert for sin rolle i TV-serien «Little Big Lies».

«Boss baby» kan vinne

«Little Big Lies» er nominert som beste avgrensede serie, sammen med «Fargo», «Feud: Bette and Joan», «The Sinner» og «Top of the Lake: China Girl».

I klassen beste TV-komedie er seriene «Black-ish», «The Marvelous Mrs. Maisel», «Master of None», «Smilf» og «Will & Grace» nominert.

I kategorien beste animasjonsfilm er «Boss Baby», «The Breadwinner», «Coco», «Ferdinand» og «Loving Vincent» nominert.

#metoo

Anklager om seksuell trakassering og den internasjonale #metoo-kampanjen ruver i bakgrunnen i forbindelse med nominasjonene til årets Golde Globe-priser. Underholdningsbransjen skal feire seg selv 7. januar med den 75. Golden Globe-utdelingen.

Kunngjøringen startet mandag morgen og flere nominasjoner skulle gjøres kjent direkte på TV-kanalen NBCs program «Today» utover dagen. For knappe to uker siden fikk programmets ankermann Matt Lauer sparken fra kanalen etter anklager om seksuell trakassering av kollegaer. Lauer er den foreløpig siste i en rekke medie- og kulturprofiler som den siste tiden har fått denne typen anklager rettet mot seg.

De mange historiene om seksuell sjikane, trakassering og overgrep har kommet fram i kjølvannet av anklagene mot den mektige amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein. Det førte blant annet til den internasjonale #metoo-kampanjen på sosiale medier.

Mandag blir det klart om kampanjen og avsløringene også vil sette sitt preg på nominasjonene til den gjeve prisen.

(©NTB)