Mann pågrepet etter drap på politiektepar i Paris i fjor sommer

Den 24 år gamle mannen ble pågrepet mandag, etter at franske etterforskere oppdaget at mannens DNA stemte overens med DNA-funn gjort på åstedet. 24-åringen skal dermed ha bånd til islamisten Larossi Abballa (25), som i en video tatt opp på åstedet tok på seg ansvaret for drapene.

Abballa knivdrepte ekteparet og forskanset seg i parets hus. Politi som ankom stedet, stormet boligen og skjøt og drepte 25-åringen.

24-åringen som nå er pågrepet, var ikke på myndighetenes liste over personer som anses som en mulig terrortrussel. Det skal imidlertid ha vært kjent at han var blitt radikalisert. Mannen ble pågrepet i Paris-forstaden Les Mureaux. Hans bror er tidligere siktet for å ha hjulpet Abballa. Flere personer er tidligere pågrepet i saken.

Etterforskerne mener det franske IS-medlemmet Rachid Kassim styrte angrepet fra Midtøsten gjennom meldinger via den krypterte tjenesten Telegram. Kassim antas å ha blitt drept i et luftangrep i nærheten av Mosul i Irak i februar.

