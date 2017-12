"Little Big Lies» sanket Golden Globe-nominasjoner

NTB utenriks

Stjernene i HBO-serien «Little Big Lies» vil nærmest konkurrere kun mot hverandre under årets Golde Globe-tildeling, viste offentliggjøringen av nominasjonene mandag.

Seriens to hovedrolleinnehavere Reese Witherspoon og Nicole Kidman er begge nominert til beste kvinnelige skuespiller i klassen for såkalt avgrenset TV-drama, mens både Laura Dern og Shailene Woodley er nominert for beste kvinnelige birolle.

I tillegg er serien nominert for beste avgrensede TV-serie, og svenske Alexander Skarsgard er nominert til beste mannlige birolle i samme sjanger.

Serien, som ifølge VGs anmeldelse tidligere i år handler om løgner, vennskap, skjørheten ved ekteskap og barneoppdragelse og et mordmysterium, gjorde det også skarpt under årets Emmy-tildeling tidligere i år.

Sju nominasjoner til «Shape of Water»

På filmsiden er det Guillermo del Toros fantasyepos «The Shape of Water», satt til den kalde krigens dager, som karet til seg flest nominasjoner – hele sju – blant annet for beste dramafilm, beste regissør, beste filmmanus og beste kvinnelige hovedrolle.

Hakk i hæl følger Steven Spielbergs Pentagon Papers-drama «The Post» og Martin McDonaghs «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» med seks nominasjoner hver.

I kategorien beste dramafilm kiver «Call Me By Your Name,» «Dunkirk,» «The Post,» The Shape of Water» og «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» om den gjeve prisen.

«Little Big Lies» er nominert som beste såkalt avgrensede TV-serie/TV-film, sammen med «Fargo», «Feud: Bette and Joan», «The Sinner» og «Top of the Lake: China Girl», mens «The Crown», «The Handmaid's Tale,» ''This Is Us,» «Stranger Things» and «Game of Thrones» kjemper om tittelen årets dramaserie.

The Crown nominert

De fem som kjemper om tittelen beste kvinnelige skuespiller i en dramafilm er Jessica Chastain («Molly's Game»), Sally Hawkins («The Shape of Water»), Frances McDormand («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»), Meryl Streep («The Post») og Michelle Williams («All the Money in the World»).

Prisen for beste mannlige skuespiller i drama vil enten gå til Timothee Chalamet («Call Me by Your Name») Daniel Day-Lewis («Phantom Thread»), Tom Hanks («The Post») eller Gary Oldman («Darkest Hour»).

Caitriona Balfe («Outlander») Claire Foy («The Crown»), Maggie Gyllenhaal («The Deuce»), Katherine Langford («13 Reasons Why») og Elisabeth Moss («The Handmaid's Tale») er nominert i klassen for beste kvinnelige hovedrolleinnehaver i TV-drama.

Ingen norske

Joachim Triers «Thelma» nådde ikke opp i kampen om Golden Globe-nominasjonene i klassen beste fremmedspråklige film. Det gjorde derimot svenske «The Square» av Ruben Östlund. Han skal konkurrere mot chilenske «Fantastic Woman», tysk-franske «In the fade», russiske «Loveless» og kambodsjansk «First They Killed my Father», som er regissert og produsert av Angelina Jolie.

Svenskene kan potensielt smykke seg med to priser i år, ettersom også Alexander Skarsgard er nominert for sin rolle i TV-serien «Little Big Lies».

Det norske halmstrået er at kultserien «Game of Thrones», der Kristofer Hivju har en viktig rolle, nok en gang er nominert til prisen for beste TV-drama.

Preget av #metoo

Selve prisutdelingen finner sted 7. januar neste år. Anklager om seksuell trakassering og den internasjonale #metoo-kampanjen ruver i bakgrunnen i forbindelse med den 75. Golden Globe-tildelingen

De mange historiene om seksuell sjikane, trakassering og overgrep har kommet fram i kjølvannet av anklagene mot den mektige amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein. En rekke medie- og kulturprofiler har siste tiden har fått lignende type anklager rettet mot seg, inkludert skuespiller Kevin Spacey. Han ble nylig sparket fra den nominerte filmen «All the Money in the World» etter å ha blitt anklaget for seksuell trakassering av en rekke menn.

