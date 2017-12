Lieberman anklager folkevalgte for å være krigsforbrytere

NTB utenriks

Lieberman sa dette under behandlingen av Felleslistens mistillitsforslag mot den israelske regjeringen i Knesset mandag. Hanin Zoabi, som sitter i Knesset for Felleslisten, hevdet under debatten at statsminister Benjamin Netanyahu bør tiltales for krigsforbrytelser og stilles for Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

– Okkupasjon er alltid en krigshandling, voldelig, ulovlig og skaper et grunnlag for krigsforbrytelser, sa hun og viste til Israels 50 år lange okkupasjon av de palestinske områdene. Lieberman slo hardt tilbake.

– Alle fra Felleslisten er krigsforbrytere, hver eneste en av dere. Dere utnytter svakhetene til, og fordelene med en demokratisk stat til å ødelegge oss innenfra. Vi har ingen illusjoner om noe annet, sa forsvarsministeren.

– Det er galt at dere er her, og det vil komme en tid da dere ikke lenger er her, sa Lieberman.

Felleslisten har tolv representanter i Knesset, elleve av dem palestinere med israelsk statsborgerskap og én av dem jødisk.

Om lag 17,5 prosent av Israels befolkning er kristne og muslimske etterkommere av palestinere som takket ja til israelsk statsborgerskap i 1948. Israel betegner dem som israelske arabere.

Lieberman, som tilhører det ytterliggående høyrepartiet Yisrael Beiteinu, har gjentatte ganger tatt til orde for å deportere palestinere med israelsk statsborgerskap til Vestbredden. Han har også sagt at illojale israelske arabere bør halshogges med øks.

