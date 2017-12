Kvinner krever kongressgransking av Trump

NTB utenriks

Jessica Leeds, Samantha Holvey og Rachel Crooks fortalte mandag TV-stasjonen NBC om sine opplevelser med Trump, før de holdt en pressekonferanse der de ba Kongressen innlede gransking av presidenten.

– Ingen av oss søker oppmerksomhet, vi er ikke komfortable med det, men dette er viktig og vi har derfor besluttet oss for å ta bladet fra munnen, sa Leeds.

Trump har tidligere avfeid anklagene som usanne, og Det hvite hus fastholdt mandag dette.

– Disse falske anklagene, som ifølge øyenvitner i de fleste tilfeller er omstridte, ble tilbakevist under fjorårets valgkamp, og det amerikanske folk sa sitt ved å sørge for en klar seier for Trump, heter det i en kunngjøring.

– Timingen og absurditeten i disse falske anklagene taler for seg selv, heter det videre.

Latterlig

Crooks, som hevder Trump kysset henne på munnen mot hennes vilje da hun besøkte Trump Tower i New York i 2005, kaller kunngjøringen fra Det hvite hus «latterlig».

– Det virker som om politikere er helt immune når det gjelder seksuell trakassering, sa hun under pressekonferansen i New York.

– Jeg håper de folkevalgte Kongressen kan sette til side partipolitikken og etterforske historiene om Trumps seksuelle trakassering, sa Crooks.

Smerte

Holvey beskrev hvilken smerte hun og de andre kvinnene følte da Trump vant presidentvalget, til tross for at de hadde stått fram i mediene og fortalt om sine opplevelser med ham

– Det gjorde vondt, sa hun.

Kvinnene viser til at en rekke ledere innen politikken, næringslivet og mediene de siste ukene har måttet rydde kontoret som følge av tilsvarende anklager om seksuell trakassering. Nå er det også på tide å stille Trump til ansvar, mener de.

Nytt klima

– Andre er stilt til ansvar, men vi har ikke stilt presidenten vår til ansvar for det han har gjort, sa Holvey.

– Klimaet er et annet nå. La oss forsøke igjen, sa hun.

– Jeg håper at vi kan bruke samme standard for Trump som for Harvey Weinstein og de andre mennene som har måttet svare for sin forkastelige oppførsel, sa Crooks.

Filmprodusenten Weinstein etterforskes nå av politiet i Los Angeles, New York og London etter at minst 75 kvinner har stått fram og rettet anklager mot ham.

